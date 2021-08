In de vroege zondagochtend werden de brandweerkorpsen van De Panne, Veurne en Zuid-IJzer naar de Reigersstraat in Houtem bij Veurne gestuurd voor een brand in een gebouw.

Er was korte tijd een grote zwarte rookpluim te zien, maar de brand was vrij snel onder controle. De loods ligt langs een kleine landelijke weg in het gehucht Ringsloot, dicht bij de Franse grens. Volgens de oproeper is er in de omgeving van de brand een bouwwerf. Wat in de loods stond is nog niet bekend, ook de oorzaak moet nog worden onderzocht.