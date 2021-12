Loods met 50 ton stro vat vuur in Tielt, brandweer heeft de handen vol

Op een landbouwbedrijf langs de Wakkensesteenweg in Tielt is vanochtend vroeg brand uitgebroken in een loods waar stro stond opgeslagen. Daar stonden ook landbouwmachines.

Op het bedrijf staat ook een loods met kalveren, maar het is in de ruimte ernaast dat de brand is ontstaan. Nico De Vrieze van Brandweerzone Midwest: "De brand was vooral in de loods zelf waar een opstapeling was van machines en stro. Het zijn de machines en het stro die aan het branden waren. Ondertussen hebben we de machines uitgehaald. We zijn met een langdurige inzet bezig om het stro uit te halen. Dat moet nageblust worden en volledig opengetrokken, en daar zijn we nu volop mee bezig.

In de loods moest de brandweer 50 ton smeulend stro afvoeren, een werkje dat uren duurt. Intussen riep de brandweer op om ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie af te zetten.

De eigenaars van het bedrijf zouden vandaag op vakantie vertrekken, maar moesten in de plaats toezien hoe een deel van hun bedrijf in de vlammen opging. Het dak van de loods is op sommige plaatsen helemaal weggebrand. Behalve een aantal dieren die teveel rook hadden ingeademd zijn er geen gewonden. Het gebouw is door de politie in beslag genomen en de branddeskundige zal de oorzaak bepalen.