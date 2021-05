Loodsbrand in Moerkerke kost verschillende schapen het leven

Een schapenhouder uit Moerkerke is deze morgen rond 8u getroffen door een loodsbrand. Dat schrijft de Krant van West-Vlaanderen. Verschillende ooien en hun lammetjes kwamen daarbij om het leven. Over hoeveel schapen het precies gaat, is nog niet duidelijk.

Zaterdagmorgen is rond 8 uur brand uitgebroken in de loods een schapenhouder uit de Engelse straat in Moerkerke. Een grote hoeveelheid hooi en stro die in de loods was opgeslagen deed de brand snel toenemen.

Heel wat buurtbewoners kwamen de schapenhouder hulp bieden. De meeste dieren konden worden gered, maar enkele schapen bleven wel in de brand. Over hoeveel dieren het precies gaat, is nog niet duidelijk. Ook de brandweer kwam massaal ter plaatse.

De schade aan de loods is groot. Wat de brand precies veroorzaakt heeft, is nog niet geweten, al zou het vermoedelijk om een elektrisch defect gaan. Niemand raakte gewond.