Loodzwaar EK Reddend Zwemmen voor 700 redders uit 26 landen

In Brugge en Blankenberge loopt al de hele week het Europees kampioenschap reddend zwemmen, zowel binnen in het zwembad als buiten in zee. 700 redders uit 26 landen maar liefst nemen het in een loodzware competitie tegen mekaar op voor de medailles.

"Dit is het hoogtepunt van het jaar", zegt Wim Nuyens van de organisatie.

"Alle Europese landen komen samen. We hebben gisteren bij de Masters en de Nationale teams enkele nieuwe wereldrecords kunnen noteren. Dus dit is de top van de top."

Topniveau

Reddend zwemmen of Lifesaving is geen bekende sport. In Brugge zijn de zwemproeven op topsportniveau en op het strand in Blankenberge is er zwemmen in open zee.

Het EK Redden Zwemmen is voor elk wat wils. Het gaat om lopen én er zijn zwemproeven in zee, maar er zijn ook aflossingen met reddingshulpmiddelen waarbij het parcours al roeiend en op surfboards worden afgelegd.

"Livesaving is zeer multidisciplinair. Je moet zowel kunnen lopen, zwemmen, spurten, uithouden, krachtproeven. Zeer divers, maar het einddoel is altijd mensenlevens redden", vertelt Karel Logghe, directeur EK Lifesaving.

"We trainen als sportmannen"

De deelnemers zijn vaak meer topsporters dan jobstudenten-redders die wij kennen vanop het strand.

Piran Phillips, Livesaving Kampioen UK: "Het EK is heel belangrijk voor ons. Het is het belangrijkste evenement op onze kalender. Het is trainen als een sportman. Ik werk wel een beetje ernaast, maar vergelijk het eerder met professionele atleten. Ik train het hele jaar door. Ik train zo'n 14 keer per week. Het stopt nooit."

Ook morgen zijn er nog wedstrijden op het strand. Het zwemwater is behoorlijk warm, maar de omstandigheden, in de regen en de storm, maken van dit EK toch niet echt een baywatchkampioenschap.