Loon van 2 euro per uur, restaurant wordt veroordeeld

De Brugse correctionele rechtbank heeft drie mannen veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf met uitstel voor zwartwerk en mensenhandel door economische uitbuiting in een visrestaurant in Harelbeke.

Een man zonder papieren verdiende minder dan 2 euro per uur.

Het visrestaurant Puerto Marino in Kortrijk liep in oktober 2019 een eerste keer tegen de lamp. Een werknemer was brood aan het snijden, maar de zaakvoerders hadden niet aan de sociale zekerheid gemeld dat hij er aan de slag was. De zaak verhuisde later naar Harelbeke, waar het restaurant werd omgedoopt tot Blauwe Oceaan. Bij een nieuwe controle werd daar eind 2019 eveneens zwartwerk vastgesteld. Bovendien vonden de inspectiediensten op een matras in een beschimmeld zolderkamertje een Marokkaanse man zonder verblijfsvergunning aan. De man bleek er net geen 2 euro per uur te verdienen.

De Nederlander Mohamed A. (54) en Chakir R. (34), allebei uit Kortrijk, moesten zich als zaakvoerders voor de strafrechter verantwoorden. Daarnaast stond ook Miloud L. (44) uit Harelbeke terecht voor de feiten. Volgens het arbeidsauditoraat deelde de kok als medezaakvoerder immers de lakens uit in Blauwe Oceaan.

De beklaagden probeerden elkaar de zwarte piet toe te schuiven. Zo beweerden de zaakvoerders dat hun kok de spilfiguur was in de feiten. De advocate van L. pleitte dan weer dat zijn cliënt in de praktijk slechts een werknemer was. Naar eigen zeggen hield hij zich niet bezig met de uitbetaling van de lonen.

Het drietal werd uiteindelijk veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf met uitstel. Ze kregen ook een geldboete opgelegd van 8.000 euro, waarvan de helft met uitstel.