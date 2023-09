Loones wil breken met huidig beleid van Koksijde Oostduinkerke

Volgend jaar vinden er gemeenteraadsverkiezingen plaats en dat vond Sander Loones een goed moment op zijn campagne te starten. Hij gaat voor de sjerp en heeft ook al een plan van aanpak in zijn hoofd. Loones vindt dat het huidig beleid van Marc Vandenbussche beter kan.

Rare beslissingen

"Je ziet dat er rare beslissingen worden genomen. Waarom kan onze kermis niet meer in het dorp van Oostduinkerke staan? Waarom is er nog altijd geen bankautomaat? Waarom moeten er strandcabines verdwijnen? Waarom investeert onze burgemeester in een fontein, terwijl er iets verder een straat ligt waar elke dag honderden kinderen passeren en die gewoon in abominabele staat is?", vraagt Sander Loones zich af.

Maar Loones wil ook in juni verkozen worden en dus zowel in de nationale politiek als lokaal een rol opnemen.

