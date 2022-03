Loonkloof zelfstandigen grootst in West-Vlaanderen: "Verschil van 13.000 euro per jaar"

Ondanks het stijgende aantal vrouwelijke zelfstandigen, blijft er een grote inkomenskloof bestaan tussen mannen en vrouwen. “Vrouwen in hoofdberoep verdienen in West-Vlaanderen per jaar 38 procent minder dan de mannen.” Daarmee is de loonkloof in onze provincie het grootst.

Naar aanleiding van Equal Pay Day op donderdag 24 maart 2022 analyseerde hr-dienstengroep Liantis de RSVZ-cijfers tot eind 2020 rond de verloning van zelfstandige ondernemers in ons land. Het gaat hierbij om de nettobedrijfsinkomsten per jaar. Daaruit blijkt dat vrouwelijke zelfstandigen in hoofdberoep veel minder verdienen dan hun mannelijke tegenhangers. In het hele land is dat een verschil van 29,6 procent, amper een verschil met 2019 (29,8%). Bij de West-Vlamingen is de loonkloof het grootst: 38 procent.

Inkomenskloof blijft bestaan

“Het gemiddeld jaarinkomen van een vrouwelijke zelfstandige in hoofdberoep bedroeg in 2020 23.093,79 euro, voor een man was dat 32.789,38 euro. Daar zit dus een verschil van 9.695,59 euro op jaarbasis. Wat we wel zien is dat dit verschil kleiner werd ten opzichte van 2019. Toen bedroeg het verschil nog 9.817,49 euro,” verklaart Karel Van den Eynde van Liantis.

“De grootste verklaring is dat vrouwelijke ondernemers zich naast hun hoofdactiviteit vaak nog focussen op de zorg voor het gezin. Het klinkt cliché, maar in de praktijk horen we dat toch vaak. We zien dat ook duidelijk uit de cijfers en de link met de leeftijd: onder de 35 - 40 jaar is er weinig inkomensverschil tussen mannelijke en vrouwelijke zelfstandigen. Maar vanaf die leeftijd beginnen zich plots wél grote verschillen af te tekenen."

Maar volgens Karel Van den Eynde speelt ook de sector mee: “We zien dat vrouwen vaak aan de slag zijn in de dienstensector waarbij er een op een met de klant gewerkt wordt. Dat beperkt hoeveel je kan presteren. Zo kan een kinesiste bijvoorbeeld maar een aantal mensen per uur behandelen. In managementfuncties, die nog altijd vaker door mannen bekleed worden, is dat niet het geval. Hun inkomen is niet zo afhankelijk van het aantal klanten en de gepresteerde uren.”

Kloof kleiner in bijberoep

Op langere termijn is er een positieve evolutie bij de zelfstandigen in hoofdberoep te zien. “Het gemiddeld jaarinkomen van vrouwelijke ondernemers in hoofdberoep is sinds 2016 met 7,5 procent gestegen. Bij de mannen is die stijging ‘slechts’ 2,47 procent. Dus we zijn de kloof wel stilaan aan het dichten,” licht Van den Eynde toe.

Bij de zelfstandigen in bijberoep is het verschil in inkomen kleiner. Zo verdienden vrouwelijke bijberoepers in 2020 10,42 procent minder dan de mannelijke bijberoepers. “Het verschil is hier natuurlijk minder groot omdat het sowieso al om beperktere inkomens gaat, zegt Van den Eynde.