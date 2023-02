"Loonkost hier 70% hoger dan in UK". Bedrijf Balta reageert op bedreigde jobs

Het bedrijf Balta reageert zelf dat de beslissing onvermijdelijk geworden was. De loonkost bij ons ligt volgens Balta zeventig procent hoger dan in het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf ontkent evenwel dat de hele productie hier zou verdwijnen.

Marc Dessein spreekt namens de directie van Balta: "Het is nooit onze bedoeling geweest om dit te doen, maar door de situatie van dalende vraag, stijgende loonkost, energiekosten, kunnen we niet anders dan de capaciteiten vanuit België te verleggen naar onze fabrieken in Engeland.

De algemene kost van het produceren is veel lager ook door de lagere looonkosten ? Effectief, in Engeland liggen de loonkosten 40 procent lager. Als ik het omgekeerd zeg, dan zijn de loonkosten in België 70 procent hoger dan in Engeland.

Vakbonden vrezen dat dit een eerste stap is waarbij alles naar Engeland zal verdwijnen. Dat is niet de bedoeling. We bekijken natuurlijk hoe markten verder evolueren, en de crisissen. In principe hebben wij de plannen om de losse tapijten te concentreren in Sint-Baafs-Vijve. Die plannen gaan onverminderd voort, net als de investeringen die we toen aangekondigd hebben. Die gaan we doen. Dit is niet een verdere stap in afbouw, we gaan zelfs opbouwen voor losse tapijten.