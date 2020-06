Loppemse historicus neemt koloniaal verleden onder de loep

De abt van de Sint-Andriesabdij in Brugge vindt dat het tijd is om aan het Congolese volk excuses aan te bieden voor het verleden. Aanleiding is het boek 'Wit-zwart in zwart-wit foto's' van de Loppemse historicus Paul Van Damme met confronterende foto’s uit het archief van de abdij.

In zijn boek schetst Paul Van Damme uit Loppem een beeld van het koloniaal denken in Congo aan de hand van heel wat historische foto’s. De Loppemnaar deed opzoekingen in de missie-archieven van de Sint-Andriesabdij en de Bethaniëpriorij voor een roman over een oud-koloniaal in Congo in de periode 1900-1910. De meeste van de foto’s zijn nooit gepubliceerd.

Choquerend document

Het resultaat is een indrukwekkend en choquerend historisch document. Momenteel spitst de publieke discussie zich toe op Congo Vrijstaat van Leopold II., maar ook in de periode daarna bleef de zwarte bevolking onderdrukt en zonder rechten.