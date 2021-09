Lotgenoten met jongdementie ontmoeten elkaar in Kortrijk

Zaterdag vond in Kortrijk de tiende Ontmoetingsdag Jongdementie van Alzheimer Liga Vlaanderen plaats. Zon, ontspannende activiteiten en meespeelfanfare De Lettergeletterden zorgden voor de juiste sfeer.

Een tiende editie mag al wat feestelijker zijn. De jaarlijkse ontmoetingsdag Jongdementie van Alzheimer Liga Vlaanderen vond dit jaar plaats op het groene domein van Villa iMagina in Rollegem. De ontmoetingsdag vindt telkens in een andere provincie plaats, en dit jaar was West-Vlaanderen aan de beurt.

“Contact met lotgenoten gemist”

“Vorig jaar moesten we door corona een alternatief bedenken, dat werd een virtuele ontmoetingsdag”, zegt Riet Evers van Alzheimer Liga Vlaanderen. “De online versie lokte veel volk, maar als je ziet hoe de mensen hier vandaag genieten, dan gaat er toch niks boven mekaar écht ontmoeten. Je voelt dat ze het contact met andere lotgenoten hebben gemist. Hier kan iedereen zichzelf zijn.”

Meespeelfanfare

De Ontmoetingsdag was geen massa-evenement, maar kon toch rekenen op zo’n honderd deelnemers, vrijwilligers inbegrepen. Na maanden online samenkomen doet het deugd om samen te wandelen, iets te drinken en deel te nemen aan workshops: van klankschalenconcert en creatief atelier tot snoezelruimte en relaxatieoefeningen onder begeleiding van studenten van VIVES Kortrijk. Bij een hapje en drankje bracht meespeelfanfare De Lettergeletterden extra sfeer in de feestelijke circustent.