"Meet my wife, forever in love with you", plaatste de acteur bij de foto. Hij vormt al 2 jaar een koppel met Tiffany, een Belgische met Zweede roots. Eind vorig jaar vroeg hij haar ten huwelijk.

Louis Talpe is bekend van televisieseries zoals Spitsbroers en Tegen De Sterren Op, maar vooral als Toby uit de kinderserie Mega Mindy.