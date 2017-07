Louise-Marie werkt opdracht af

Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) verklaard na afloop van een Raad met Europese ministers van Buitenlandse Zaken. De vicepremier reageert daarmee op uitspraken van staatssecretaris van Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). Francken had gezegd dat ons land beter zou ophouden met de missie, omdat die een aanzuigeffect op illegale migranten teweeg zou brengen.

Op zijn kabinet luidt het dat het niet de bedoeling is het fregat nu meteen terug te roepen naar Zeebrugge, maar dat een verlenging van de opdracht niet hoeft. De Louise-Marie wordt ingeschakeld in de bredere Europese operatie "Sophia". Die heeft tot doel migrantensmokkelnetwerken te traceren en op te rollen. "We hebben verklaard dat we verder willen deelnemen aan operatie Sophia", aldus minister Reynders. Wel meent hij dat tegen de volgende missie van het fregat, de aanpak van de migratiecrisis vanuit Libië een volgende etappe zou moeten aangesneden hebben.