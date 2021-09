Loverboy dwingt vriendinnetjes in prostitutie: 10 jaar cel

Van juni 2017 tot zijn arrestatie in december 2020 knoopte de beklaagde relaties aan met minderjarige meisjes tussen 14 en 18 jaar. Vijf slachtoffers werden volgens het parket gedwongen om zich te prostitueren en de opbrengst aan hem af te geven. Bovendien werden twee slachtoffers ingeschakeld om klanten te bestelen. "Hij heeft letterlijk duizenden euro's verkregen op de rug van de meisjes", stelde procureur Frank Demeester. De slachtoffers zouden ook regelmatig klappen gekregen hebben van de beklaagde. Daarnaast verschafte hij enkelen drugs.

Gokverslaafd

De man beweerde dat zijn vriendinnetjes al in de prostitutie werkten voor hij hen leerde kennen. Ook de slagen werden met klem ontkend. Van dwang was volgens zijn advocaat geen sprake, maar hij gaf toe dat de veroordeelde deelde in de inkomsten. De Izegemnaar gebruikte het geld om zijn gokverslaving te bekostigen. De gevorderde verbeurdverklaring van 687.650 euro inkomsten uit prostitutie werd herleid naar een bedrag van 122.950 euro. De burgerlijke partijen kregen in totaal 59.500 euro schadevergoeding toegewezen.