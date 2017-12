Luc Desender wil afvalverwerkingsinstallatie bouwen

Dat schrijft De Tijd.

Er is al een bouw- en milieuvergunning afgeleverd voor het innovatieve recyclagebedrijf dat de naam RenaSci meekrijgt. Volgens De Tijd wil Desender een recyclagefabriek bouwen waar jaarlijks 100.000 ton afval kan verwerkt worden. Het unieke aan de fabriek is dat er geen restafval meer zou overblijven na het verwerken van de materialen, enerzijds door het voorsorteren, anderzijds door het verwerken van afvalstromen tot nieuwe grondstoffen. Het zou gaan om een investering van ruim 60 miljoen euro in RenaSci, dat een samentrekking is van "Renaissance" en "Science".

Oostende leverde al een bouwvergunning af en ook de West-Vlaamse deputatie zette het licht op groen en verleende een milieuvergunning. Oostende bevestigt dat er een optie is genomen voor een concessie op Plassendale I in de Oostendse achterhaven, en in de schaduw de oude gebouwen van Electrawinds.