Luc Tack ontwikkelt nieuwe kmo-zone in Pittem

Luck Tack, de CEO van onder meer textielmachineproducent Picanol in Ieper, zal een nieuw kmo-park bouwen in Pittem. Op de terreinen van Jules Clarysse NV in Pittem komen 38 loodsen. Tack wil daarmee inspelen op de stijgende vraag naar huisvesting van lokale ondernemers.

De activiteiten van Clarysse, producent van interieurtextiel, zijn in het voorjaar van 2023 verhuisd naar een andere productielocatie in Oostrozebeke. Op de voormalige terreinen in Pittem bouwt Luc Tack een nieuw kmo-park. "Het nieuwe bedrijvenpark is met zijn aantrekkelijke locatie, uitstekende bereikbaarheid via belangrijke toegangswegen en goede infrastructuur een interessant project voor plaatselijke bedrijven die willen groeien en uitbreiden, en dat willen combineren met een lokale verankering", zegt Tack.

Bovendien moet het bedrijvenpark ook zorgen voor meer tewerkstelling in de regio. "Deze ontwikkeling biedt ruimte aan nieuwe ondernemingen, waardoor de lokale economie een boost krijgt en de tewerkstelling in de regio Pittem toeneemt. Hierdoor kunnen inwoners kiezen om dichter bij huis te werken en lange woon-werkverplaatsingen beperken."

Werken starten nog dit jaar

Op het terrein komen vijf gebouwen met 38 loodsen. De units hebben vaste parkeerplaatsen. "Er wordt ook extra aandacht besteed aan natuur- en waterbeheer, zo maken een groenbuffer en doordachte infiltratiemogelijkheden het geheel af", zegt Tack. De units worden casco opgeleverd, en zijn dus nog aan te passen aan persoonlijke bedrijfsbehoeften. De units kunnen ook worden samengevoegd.

De start van de werkzaamheden staat gepland voor het einde van het jaar. Volgens de planning zouden de units tegen de zomer van 2024 worden opgeleverd.