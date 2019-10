Luca Eremaster voor Julie Vandenbroucke

De West-Vlaamse Julie Vandenbroucke krijgt een Luca Eremaster van de School of Arts (Brussel, Gent, Genk, Lemmens instituut en Nefarti) in Genk. Vandenbroucke legt zich met haar vzw Art Economy toe op het verbinden van kunst en werk en kunst en bedrijf.

Julie Vandenbroucke startte met de vzw Arteconomy in 2002. De bedoeling is om kunstenaars te laten samenwerken met bedrijven. De focus ligt hierbij op de behoefte van het bedrijf en niet op die van de kunstenaar. Julie Vandenbroucke wil onderzoeken of de kunstenaar daar een antwoord op kan formuleren. Eerder had Vandenbroucke al samenwerkingen opgestart tussen kunstenaars en het metaalbedrijf van haar man Michel Espeel in Roeselare. Hier was het eerder de kunstenaar die met een vraag naar het bedrijf stapte.

Vandenbroucke is erg blij met de prijs. Ze vind het belangrijk dat de erkenning komt van de School of Arts. De kunstwereld staat volgens haar nog te vaak weigerachtig tegenover samenwerkingen met de bedrijfswereld. De prijs is ook een waardering voor het feit dat ze de kunstenaar kunstenaar laat zijn en er geenconsultant of verbasterde ingenieur van maakt. Het is de vierde keer dat de Luca Eremaster uitgereikt wordt. Haar voorgangers waren VRT producer Jef Cornelis, schrijver-curator Paul B. Preciado en dramaturg Paul Koek.