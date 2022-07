Luchtafweergeschut gevonden op strand van Oostende

In Oostende is rond de middag een luchtafweergeschut ontdekt op het strand. De hulpdiensten en DOVO kwamen ter plaats. Eerst werd gesproken over een granaat, maar het gaat om een patroon van een luchtafweergeschut, wellicht uit WOII. DOVO heeft het meegenomen en zal dat zelf vernietigen.

Op het strand van Oostende, ter hoogte van het Fort Napoleon, is iets na de middag luchtafweergeschut ontdekt op het strand.

Een strandtoerist zag een het voorwerp van 18 centimeter liggen, stopte het in een zak en bracht het naar de redders. Zij verwittigden de hulpdiensten. Politie en brandweer stelden meteen een perimeter in, waardoor de badgasten moeten uitwijken. Het strand is ondertussen terug vrijgegeven.

Volgens de lokale politie wezen de eerste vaststellingen in de richting van een granaat of een obus. "Uit het zand stak een geërodeerde kop die alle kenmerken had van een explosief. Bovendien is het niet ongewoon dat dergelijke oorlogsspringtuigen omwille van het weer, eb en vloed na vele jaren plots opduiken", aldus woordvoerder Timmy Van Assche. De oorlogsmunitie werd uiteindelijk voor verdere afhandeling meegenomen door DOVO. "De procedure en veiligheidsvoorschriften werden correct opgevolgd, er was op geen enkel moment ontploffingsgevaar."

In het centrum van Oostende is het festival Ostend Beach aan de gang, de festivalgangers zullen geen hinder ondervinden.