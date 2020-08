Luchthaven dicht bij deal met Chinese cargomaatschappij

Het gaat om de Hong Yuan Groep. Die is al twee jaar actief in Luik, maar wil z’n activiteiten uitbreiden. En dat kan niet in Wallonië. "Het is een vrij grote Chinese groep die algemene middelen transporteert. Elektronica, maar ook mondmaskers en beademingsapparatuur", is te horen op de luchthaven.

Europese hub

In de maand augustus zijn er drie testvluchten per week. Als die goed verlopen kunnen er tot zes vluchten en meer naar Oostende vliegen. De Chinezen willen een Europese hub en Oostende heeft de ambitie om die te worden.

Ondanks de moeilijke periode in de luchtvaart doet Oostende het goed op vlak van cargo. Eind juni is er al 26.000 ton verzet, dat is meer dan over heel 2019. Onder meer enkele coronavluchten en vluchten met hulpmiddelen voor Mauritius en Turkije verklaren de sterke cijfers.