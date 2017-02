Luchthaven heeft dringend geld nodig

Als dat bedrag er komt is de luchthaven ervan overtuigd dat de toekomst rooskleurig is. Door de verouderde apparatuur mogen vliegtuigen er sinds enkele maanden enkel nog landen op zichtbaarheid.

Filip Daem, voorzitter luchthaven Kortrijk-Wevelgem: "De 1, 8 miljoen euro voor de nieuwe infrastructuur is er, maar er is ook de bediening van die apparatuur. We moeten kunnen beschikken over gecertificeerd personeel. We moeten daarvoor terugvallen op de diensten van Belgocontrol en dat heeft een meerkost tot gevolg. De meerkost hangt af van de studie die Belgocontrol maakt en zal variëren tussen de 300.000 en 500.000 euro jaarlijks."

Onbegrip

Vanavond is er een informatievergadering voor de gebruikers van de luchthaven. Dat vliegtuigen op de luchthaven Kortrijk-Wevelgem niet meer mogen landen op boordinstrumenten zorgt al enige tijd voor wrevel. Gebruikers begrijpen niet hoe het zo ver is kunnen komen en spreken over slecht management. Maar volgens de luchthaven ligt het aan de vroegere structuur.