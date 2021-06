Luchthaven Kortrijk-Wevelgem zoekt privé-uitbater

Er zijn al verschillende geïnteresseerden voor de concessie, zegt CEO Dirk Van Belleghem. De Vlaamse overheid besliste dat de infrastructuur wel in overheidshanden mag blijven, maar dat de exploitatie beter aan een private speler kan worden toevertrouwd. Ook de andere regionale luchthavens, in Deurne en Oostende, werken zo.

Focus blijft op zakenvluchten

Op International Airport Kortrijk-Wevelgem is nog maar een beperkt aantal activiteiten in handen van een privébedrijf, Flanders International Airport (FIA). Dat contract loopt tot eind 2023. Daarna moet er een nieuwe structuur komen met een volledige private uitbating. Volgens Van Belleghem zijn er al verschillende geïnteresseerden, waaronder FIA. "Een rendabele exploitatie is zeker mogelijk", benadrukt hij. Sowieso blijft de luchthaven focussen op zakenvluchten. "We willen ons verder specialiseren in die niche en voor zover mogelijk nieuwe klanten aantrekken. Het is niet de bedoeling om charters, lijnvluchten of cargo aan te bieden. Daarvoor is de luchthaven niet geschikt."