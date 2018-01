Luchthaven kreeg minder passagiers over de vloer

Dat is niet verwonderlijk want in 2016 maakten heel wat luchtvaartmaatschappijen gebruik van Oostende na de aanslagen van 22 maart 2016 in Zaventem. In vergelijking met 2015 is er wel een stevige groei. De cijfers van 2017 geven een ietwat vertekend beeld. Na de aanslagen in Brussel in 2016 noteerde de luchthaven een opmerkelijke stijging. Oostende ontving ruim 100.000 extra passagiers toen een deel van het luchtverkeer wekenlang werd omgeleid en heel wat luchtvaartmaatschappijen gebruik maakten van de faciliteiten in Oostende. Dat leidde tot een sterk jaar met 435.000 passagiers. Nu zijn er dat 365.345, een daling van 16 procent. Maar in vergelijking met 276.000 passagiers in 2015 klokt de luchthaven wel een groeicijfer van 15 procent en blijft de trend fors opwaarts gaan. Die toename is vooral te danken aan de maatschappij TUI die zijn aanbod de jongste jaren gevoelig uitbreidde.

Het aantal bewegingen nam wel verder af, van 26.412 in 2015, naar 24.183 in 2016 tot 22.708 in 2017. Het vrachtvervoer nam wel weer toe, zelfs in vergelijking met 2016, wat aantoont dat Oostende stilaan terug interessanter wordt voor cargovluchten. Er werd in 2017 23.396 ton verhandeld, een toename van 5,2 procent in vergelijking met 2016. Dat is te danken aan de maatschappijen Egyptair en Strike.