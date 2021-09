Luchthaven Oostende-Brugge had goeie zomervakantie

"De Belgen hebben opnieuw zin om te reizen. We zijn blij met deze hoopgevende cijfers en verwachten dat deze trend zich voortzet", zegt CEO Eric Dumas. "Voor veel Belgen bleek de nood aan vakantie zeer groot. " In totaal reisden 70.000 passagiers via Oostende.

De luchthaven is tevreden met deze cijfers, en verwacht dat de passagiersaantallen verder zullen stijgen. "De bezettingsgraad op de vluchten was deze zomer uitstekend. Dat geeft ons veel vertrouwen naar de volgende maanden toe. We verwachten dat de cijfers ook dit najaar blijven stijgen", zegt Dumas.

Spanje scoort best

In vergelijking met 2019 liggen de passagierscijfers nog 45% lager. "Maar we mogen deze zomer absoluut niet vergelijken met die van 2019. Toen werden tijdens de zomervakantie 22 bestemmingen aangevlogen. Deze zomer konden passagiers kiezen uit 12 bestemmingen, waarbij ook de capaciteit iets lager lag. Dit zijn dus uitstekende cijfers. We hopen dat de overige tien bestemmingen binnenkort ook opnieuw aangevlogen zullen worden", zegt Dumas.

Traditioneel doen de Spaanse bestemmingen het uitstekend. De meeste van de reizigers boekten een vlucht naar Alicante, op de voet gevolgd door de Canarische Eilanden en Malaga.