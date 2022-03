Luchthaven Oostende-Brugge herleeft

Reizigers kunnen deze zomer opnieuw vliegen naar 20 zonnige bestemmingen vanuit de Oostendse Luchthaven. Spanje blijft in 2022 de populairste vakantiebestemming. Daarom worden extra vluchten naar Alicante en Malaga ingezet door TUI fly. Ook de vluchten naar Tenerife en Gran Canaria vanuit Oostende worden opgetrokken. Daarnaast staan deze zomer extra vluchten naar Bulgarije en Griekenland ingepland.

“Belgen vertrekken liefst dicht bij huis en appreciëren enorm de gemakkelijke toegankelijkheid en de kleinschaligheid van hun regionale luchthaven,” legt managing director bij TUI fly, Gunther Hofman uit.

Opnieuw buiten Europa

Vliegen buiten de Europese Unie wordt opnieuw makkelijker. Het is geleden van de zomer van 2019 dat er gevlogen werd naar Turkije en Tunesië. Deze zomervakantie zullen weer tot 14 vluchten per week die richting uit gaan. Luchthaven Oostende-Brugge is blij met deze evolutie: “We merken dat steeds meer personen opnieuw beginnen reizen. We zijn goed voorbereid en kijken er naar uit om iedereen terug te verwelkomen op onze luchthaven”, besluit CEO Eric Dumas.