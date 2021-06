Luchthaven Oostende-Brugge opent eigen testcentrum

Het testcentrum komt er in samenwerking met laboratiumgroep Eurofins en sneltestinitiatief Spoedtestcorona. Het is elke dag geopend van 8 tot 18 uur. In eerste instantie kan je er enkel PCR-tests laten afnemen, in een later stadium zouden er ook antigeentesten mogelijk worden.

"De luchthavens van Oostende en Antwerpenverwachten tijdens zomervakantie zo'n 85.000 reizigers", zegt Eric Dumas, CEO van de twee luchthavens. "Om die reden willen we graag voldoende testcapaciteit beschikbaar hebben voor onze reizigers. Door het openen van een testcentrum op de luchthaven willen we echter ook de druk op de testcentra in de stad verlichten."

Wie zich wil laten testen, moet een afspraak maken via deze site.