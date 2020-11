Luchthaven Oostende-Brugge schenkt piano uit vertrekhal weg

Luchthaven Oostende-Brugge plaatst eind 2019 een piano in de vertrekhal van het luchthavengebouw. Vele reizigers trakteerden de aanwezigen in de vertrekhal op een pianoconcert. Wie een filmpje van zichzelf instuurde terwijl hij/zij de piano bespeelde maakte ook kans om zelf een piano te winnen...

Uit de vele inzendingen werden Ella (11), Cas (8) en Julie (7), de drie kinderen van Katrien van Pelt en Paul Van Campofort uit het Antwerpse Zandhoven verkozen tot winnaar. Zij ontvingen vandaag een Doutreligne Sontota piano ter waarde van €1699 geschonken door Piano's Maene uit Ruiselede.

Katrien Van Pelt: "De kinderen zijn zeer blij met de piano. Ze kunnen niet wachten om hem thuis te bespelen. Ella, Cas en Julie hebben de vertrekkende passagiers die dag een mooi miniconcert gegeven. Zelf vertrokken we niet op reis. We waren op weekend aan de kust en besloten te gaan eten in het Belair Restaurant op de luchthaven. Toen we de piano zagen staan, waagden we onze kans."

Mooie lokale samenwerking

De luchthaven kijkt heel positief terug op de samenwerking met Piano's Maene uit Ruiselede. We hebben gemerkt dat de piano zeer veel bespeeld werd. De ene noot al wat zuiverder dan de andere, maar iedereen startte zijn reis wel met een positieve noot, wat de bedoeling net was.

Stefaan Vanfleteren, CEO Piano's Maene: "De piano is nog steeds de koning onder de muziekinstrumenten en het is onze taak, als ambassadeur van de piano, om zo veel mogelijk mensen met het instrument in contact te brengen. Het is verrassend hoeveel pianisten er op de luchthaven voorbij komen en hoe dit zorgt voor een ongelooflijke sfeer voor de wachtende passagiers."