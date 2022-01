Luchthaven Oostende herstelt na coronaperiode, ook cargo kent recordjaar

De Oostendse luchthaven verwelkomde vorig jaar 221.000 passagiers. "Een zeer mooi en hoopgevend resultaat", concludeert CEO Eric Dumas. Nochtans werd de sector in de eerste maanden van 2021 opnieuw zwaar geraakt. Door de stijgende coronacijfers en een nieuwe lockdown waren niet-essentiële reizen verboden tot 19 april. Hierdoor vertrokken pas eind april de eerste TUI fly vluchten naar vier Spaanse bestemmingen. "Dat was goed voelbaar in de cijfers. In de eerste jaarhelft verwelkomden we slechts 32.500 passagiers."

Vanaf juli werden meer vluchten ingelegd en vlogen ze naar 13 van de 23 bestemmingen. "Dit was meteen ook het begin van een zeer mooi herstel. In juli, augustus en september verwelkomden we 114.000 passagiers. 142 procent meer in vergelijking met de zomer van 2020, maar wel nog 37 procent minder dan tijdens de zomer van 2019, toen alle 23 bestemmingen aangevlogen werden", zegt Dumas.

Ook na de zomer zette het herstel zich verder. In november ontving de luchthaven zelfs vier procent meer passagiers dan voor de coronacrisis losbarstte.

Optimistisch

In 2022 zal TUI fly opnieuw naar alle 23 bestemmingen vliegen vanuit Oostende. Dat betekent dat reizigers naast Spaanse en Griekse bestemmingen, ook opnieuw kunnen kiezen voor bestemmingen in Egypte, Turkije, Tunesië en Bulgarije.

"We kunnen dit jaar ook uitstekende stiptheidscijfers voorleggen: liefst 96 procent van alle vluchten vertrok op tijd."

Record voor cargo

Het vrachtvervoer via laat voor het tweede jaar op rij een een sterk resultaat optekenen. Het verhandelde volume steeg met 17,8 procent tot 62.000 ton. "Dat is het beste resultaat sinds 2011."

Naast EgyptAir voerde ook Qatar Airways heel wat vluchten uit naar Oostende. Sinds mei is de luchthaven ook vast opgenomen in het routenetwerk van Qatar Airways. "Daarnaast blijft onze luchthaven aantrekkelijk voor humanitaire missies en kleinere vrachtvluchten met onder andere auto-onderdelen aan boord."

Naast de vaste carriers verwelkomde de luchthaven ook enkele tijdelijke klanten als SilkWay West Airlines, Etihad Cargo, Mesk Air en Air Belgium.