Luchthaven Oostende krijgt extra geld voor veiligheid

Sinds de aanslagen van 22 maart vorig jaar is dreigingsniveau 3 van kracht. Voor de regionale luchthaven van Oostende betekende dit extra veiligheidscontroles. Normaal gezien is de Federale Politie verantwoordelijk voor de controles rond het luchthaven- en de parkeergebouwen. Maar omdat die manschappen tekort kwam, heeft de Luchthaven Oostende-Brugge nu al ruim een jaar zelf de taken en onvoorziene kosten op zich genomen. Voor 2016 ging het om 376.920 euro. Dit jaar worden de kosten op 366.630 euro geraamd. De extra beveiligingsmaatregelen betekenden een grote hap uit het budget van de luchthaven. Het was voor de uitbaters van de luchthaven onmogelijk om deze kosten te blijven dragen. De Vlaamse regering besliste dan ook om 743.551 euro toe te kennen om de kosten voor 2016 en 2017 te dekken.

Oostendenaar en Vlaams minister van Financiën en Begroting Bart Tommelein vindt de toekenning van de ondersteuning zeer terecht: ‘De luchthaven van Oostende is één van onze grootste troeven. De veiligheid van onze burgers en passagiers is van primordiaal belang. De luchthaven doet het ook goed op dat vlak, uit de enquête van Test Aankoop blijkt dat bezoekers een acht op tien geven voor het veiligheidsgevoel op onze luchthaven. Om op dit elan verder te gaan, kan de regionale luchthaven op de steun van de Vlaamse overheid rekenen.’