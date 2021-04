Luchthaven Oostende verwacht herstel in passagierscijfers

In totaal werd er 10.854 ton cargo verhandeld via de luchthaven. Ook het aantal vluchtbewegingen neemt met 21% toe.

Sinds 2 april vliegt TUI fly opnieuw vanuit de luchthaven naar vier Spaanse bestemmingen. De volgende maanden rekent de luchthaven op een herstel in de passagierscijfers. Door de huidige reisbeperkingen mogen momenteel enkel reizigers met een essentieel reisdoel naar het buitenland vertrekken. Volgens het Federaal Overlegcomité wordt de reisbeperking op 19 april opgeheven en zijn vanaf die datum opnieuw toeristische reizen toegelaten. Vanaf mei worden ook Eskisehir (Turkije), Mallorca en Ibiza toegevoegd aan het vluchtschema.

Vliegscholen

"Naast de goede cargoresultaten zien we ook het aantal vluchtbewegingen met meer dan een vijfde stijgen (21%). Dit komt mede door de grotere vraag naar luchtvracht en een forse stijging in het aantal lokale- en opleidingsvluchten. Door de strenge covid-19 maatregelen konden vliegscholen enkele maanden geen vluchten uitvoeren. Sinds deze beperkingen werden opgeheven zagen we het aantal trainingsvluchten fors stijgen. In maart steeg het aantal trainingsvluchten met bijna 300%", zegt CEO Eric Dumas.