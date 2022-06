Luchthaven Oostende wacht intense maandag

Tien extra vluchten zullen op een uitzonderlijk drukke maandag opstijgen vanop het vliegveld in Oostende. Die neemt de West-Vlaamse luchthaven over omdat er in Brussels Airport een nationale staking plaatsvindt.

Vanaf zes uur morgenochtend vertrekken in totaal dertien vluchten uit Oostende met elk bijna 200 passagiers. Luchtvaartmaatschappij TUI zet alle middelen in om haar reizigers bij te staan. Het bedrijf legt een bus in van de kleinere luchthavens in ons land zoals Oostende naar Brussel. Die dient voor reizigers die normaal zouden landen in Brussel maar van wie die landing onverwacht toch wordt verplaatst. Zo kunnen die klanten toch nog bij hun geparkeerde auto in Zaventem raken.

Werknemers teruggeroepen

Voor wie op reis vertrekt en niet zelfstandig een regionale luchthaven kan bereiken, organiseert de maatschappij ook beperkt busvervoer vanuit Brussel. TUI roept personeel ook terug uit hun verlof en zet daarbovenop nog eens vijftien extra werknemers in. Op de luchthaven van Brussel zullen meer dan 300 vluchten, of zowat 70 procent van het geplande aantal, niet doorgaan. Dat getal zou ook nog kunnen oplopen. De vakbonden staken voor meer koopkracht en loon.