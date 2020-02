Door de storm Ciara vinden er een aantal wijzigingen plaats in de dienstregeling van de luchthaven van Oostende. Dat bevestigt de woordvoerster aan onze redactie.

Twee vluchten die normaal vanavond zouden landen in Oostende worden omgeleid naar Brussel. Het gaat om de vlucht van Malaga en die van Tenerife. Omwille van het grondmateriaal is het namelijk te gevaarlijk om te landen. In Brussel hebben ze dat probleem niet door de aanwezigheid van een vliegtuigslurf.

Morgenochtend vertrekken de vluchten naar Sharm el Sheik, Hurghada en Alicante in Brussel.

