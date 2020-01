Luchthaven Oostende zeer tevreden over 2019

Op twee maanden na werd het record aan passagiers maand na maand verbroken. Alles samen vonden ruim 457.400 passagiers hun weg via de luchthaven van Oostende. Een stijging van bijna 9% ten opzichte van 2018. En het beste jaar sinds 1966.

Het recordcijfer in passagiersaantallen was onder andere het resultaat van de lancering van de nieuwe lijndienst Oostende-Moskou. Helaas werd die route net voor de zomer tijdelijk opgeschort. De globale en aanhoudende problemen van B-737 Max toestellen binnen de vloot van Pobeda, de dochteronderneming van Aeroflot, ligt aan de basis van het abrupt stopzetten van deze vluchten. Verder was er een hogere bezettingsgraad op de vliegtuigen van TUI fly, vooral naar de Spaanse costa’s en de Canarische eilanden.

Ook het aanhoudende goede voetbalritme op Europees niveau van diverse Belgische topclubs zorgde voor een stijging van het aantal passagiers. Ten slotte steeg ook het aantal bewegingen binnen het segment van de zakenluchtvaart met negen procent.

Cargo

Het volume van de vrachttransporten stond erg onder druk. Niet alleen in Oostende maar ook wereldwijd. Zo lag het volume tot 10,7% onder dat van 2018. Alles samen werd 24.757 ton cargo vervoerd. Maar de laatste weken is er toch een kentering bezig want december 2019 staat geboekstaafd als de beste cargomaand sinds 2013.