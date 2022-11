Luchthaven Rijsel breidt uit en wil nog meer West-Vlamingen lokken

De algemeen directeur gaf vanmiddag in Kortrijk een persconferentie met de ambities van de luchthaven die flink uitbreidt. Het gaat om een investering van 160 miljoen euro.

De luchthaven van Rijsel zal over enkele jaren in een nieuw kleedjes zitten en daar hoort nu al een nieuw logo bij. Op vandaag laat de infrastructuur 2,5 miljoen passagiers toe, dat worden er 4 miljoen. De luchthaven zet daarbij in op gastvrijheid en duurzaamheid. Vanop de luchthaven van Rijsel kan je momenteel 54 bestemmingen aandoen. Sinds kort zitten daar ook Venetië, Marrakesh en vier nieuwe Canarische eilanden bij.

Marc-André Gennart, Aéroport de Lille: "West-Vlamingen en inwoners in het zuiden van België wonen echt vlakbij de luchthaven van Rijsel. We willen absoluut laten weten dat onze deur openstaat en dat we veel bestemmingen naar het zuiden hebben. Waarom kiezen voor Rijsel en niet voor bijvoorbeeld Brussel? Er is veel minder verkeer. Het is ook dichter. Jullie kunnen ook de trein nemen en daarna de bus. Er zijn voortdurend connecties tussen de twee treinstations en de luchthaven. Op de luchthaven duurt de afhandeling heel kort, tussen 5 en 10 minuten."