Luchtkwaliteit in Roeselare slecht

Roet en fijn stof zetten Roeselare op de kaart van steden en gemeenten met de slechtste luchtkwaliteit in Vlaanderen. De metingen, vooral in de haven, tekenen ook de jongste weken weer pieken op.

Het actieplan van de stad pakt de uitstoot aan, maar het blijft blijkbaar moeilijk om de luchtkwaliteit onder controle te houden.

De hoogste metingen in de haven zijn opgetekend op windstille dagen, waarop de smog lang blijft hangen. Caroline Martens, gemeenteraadslid CD&V: “Het is één van de hoogste metingen in Vlaanderen. Sowieso staat Roeselare, zeker aan de kop van de vaart eigenlijk wel in slechte papieren. En ik heb de indruk dat er mits wat inspanningen toch wel wat beter zou kunnen zijn. “

De stad wil zoveel mogelijk huizen en bedrijven aansluiten op het warmtenet, gebouwen renoveren en de mobiliteit bijsturen. Roeselare wil met een totaalplan de luchtvervuiling terugdringen.