Luchtmachtbasis Koksijde sluit allicht definitief

Het hing al een tijd in de lucht, maar het ziet ernaar uit dat er op termijn definitief een doek valt over de luchtmachtbasis van Koksijde.

Dat zeggen de legervakbonden. Zoals het er nu uit ziet zullen de NH90 helikopters van de reddingsdienst wellicht van de basis verhuizen naar de luchthaven van Oostende. Daarover is een kosten-baten studie bezig. Dat zou betekenen dat toekomstige operaties van daaruit zullen aangestuurd worden. In Koksijde zijn nu nog een driehonderdtal militairen gekazerneerd. Of ze allemaal zullen mee kunnen verhuizen is een andere vraag. De burgemeester van Koksijde wil alvast niet reageren en zegt dat er binnenkort over het dossier gecommuniceerd zal worden.