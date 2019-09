Deze ochtend hebben vrijwilligers tijdelijke wegmarkeringen aangebracht in en in de omgeving van de Stationsstraat, de Sint-Michielstraat en de Conventieweg. Via die markeringen wil men de automobilisten sensibiliseren om voldoende afstand te houden en fietsers bedanken omdat zij door te fietsen meehelpen om de grote autodruk in de stad te verminderen en de levenskwaliteit te verhogen.