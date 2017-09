Luk Brutin definitief pastoor af in Zwevezele

Luk Brutin zal geen priester meer zijn in Zwevezele, zijn aangetekend beroep tegen de afzetting werd door het bisdom van Brugge afgewezen.

Brutin kwam het nieuws deze ochtend te weten via een aangetekende brief. Volgens het bisdom werd de man uit zijn functies ontheven omwille van zijn controversieel karakter. Maar gelovigen uit zijn parochies zijn verontwaardigd want ze vinden dat hij er veel goeds heeft gedaan.

Brutin geeft nog niet op. Hij zal tegen de beslissing van het bisdom in beroep gaan bij het Vaticaan.

