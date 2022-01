Koksijde pakt uit met de klank- en lichtshow 'Lumineus Koksijde' met de Onze-Lieve-Vrouw ter Duinenkerk als decor. Tijdens het spektakel komen de legendes van de gemeente tot leven. Het verhaal van Sofie wordt er verteld. Zij verblijft met haar gezin in een vakantiehuis niet ver van de kerk. Rond de kerstboom pakt iedereen zijn cadeautjes uit. Sofie is verwend, maar haar lievelingsgeschenk is een oude kerstbal. Wanneer ze de nepsneeuw in het object door elkaar schudt, wordt het meisje terug in de tijd geworpen.

Het totaalspektakel lokt heel wat volk. En de meeste bezoekers hebben maar één wens: dat 2022 een 'normaal' jaar wordt zonder corona en de bijhorende beperkingen.

Lumineus Koksijde vindt ook nog plaats vanavond en op 3, 4, 5, 6, 7 en 8 januari. Het spektakel start om 18u en duurt een half uur.