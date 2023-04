Lustige Velodroom Blankenberge kan rekenen op Michel Van den Brande als investeerder

De Lustige Velodroom in Blankenberge bestaat dit jaar 90 jaar, maar zoekt al even naar een ondernemer. Ondertussen heeft er zich één geïnteresseerde investeerder gemeld, topondernemer Michel Van den Brande.

Een koper voor de Velodroom is nog niet gevonden, maar er is wel iemand die wil helpen om de toekomst van de zaak te garanderen. Michel Van den Brande kwam langs om een glaasje te drinken op de verjaardag van de Velodroom en vindt de piste een icoon in Blankenberge dat niet mag verdwijnen. Hij ziet extra mogelijkheden voor de piste door bijvoorbeeld een terras te installeren in het midden of extra speelmogelijkheden te creëren in het zand. Van den Brande zal zijn netwerk aanspreken en een plan opstellen om samen met enkele andere ondernemers de Velodroom te redden.

DERDE GENERATIE

De Lustige Velodroom, de piste dat je met gekke fietsen kan berijden, bestaat al sinds 1933. Uitbater Thierry Monbaliu is al de derde generatie van de familie die de zaak uitbaat. Al sinds 2021 is de ondernemer op zoek naar een overnemer. De gezondheid van de man laat de uitbating van de piste niet meer toe. Toch is hij blij dat de velodroom nog de negentigste verjaardag kon vieren.

Te koop voor € 300.000

In een ondersteunende rol ziet huidige uitbater Thierry het zitten om nog enkele jaren mee te werken. Nu eist de opbouw en afbraak zijn tol en wegen de lange zomerdagen door. Thierry maakt er geen geheim van: zijn piste staat voor 300.000 euro te koop, al valt er natuurlijk te praten over die prijs. Tegen september hoopt hij investeerders te vinden om een nieuw concept uit te baten en zo binnen tien jaar de honderste verjaardag van De Lustige Velodroom te kunnen vieren.