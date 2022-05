LUX-festival in Rollegem: "Festival van de zintuigen"

Gisteren konden gezinnen een dagje uit op het gratis familiefestival LUX in Rollegem. "Het festival van de zintuigen", aldus medewerker Arne Demyttenaere.

Het LUX-festival wil bezoekers onderdompelen in een aparte beleving. Er viel dan ook vanalles te doen: van glaskunstenaars tot gocarts, van springkastelen tot danscrews. Zelfs de politie voerde er demonstraties uit met spoorhonden.

De avond was dan weer gevuld met goede muziek: namen als The Gambits, The Puppeteers en Soul Avenue vulden het hoofdpodium.