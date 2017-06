De stad heeft hiervoor een vergunning afgeleverd. Later komt er ook nog een woonzorgencentrum. Het architectenbureau verhuisde onlangs naar het Accent Business Park in Roeselare. Het indrukwekkende kantoorgebouw langs de ring blijft behouden en staat te huur. Achteraan in de tuin komen vier villa’s met telkens twaalf luxeappartementen met zicht op de vijver. Er wordt ook een ondergrondse parking gebouwd. Later komen daar nog een rusthuis en serviceflats bij.