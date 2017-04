LVD heeft gloednieuw Experience Center

LVD maakt machines en software die toegepast worden in de plaatbewerkingsindustrie. In het nieuwe Experience Center staan dertien machines opgesteld waar klanten kunnen zien en uittesten hoe platen geplooid, geponst en gelaserd worden. Bij LVD werken wereldwijd 2.500 mensen. Voor de nieuwe investering werd de oude demonstratiehal verbouwd en verdubbeld in omvang. Het Experience Center is ontworpen door het Belgische architectenduo Naert en heeft een eigentijds design met grote glaspartijen. Het bevat onder meer een zitgedeelte, een bezoekerslounge, kantoren en training-/meetinglokalen