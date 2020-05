Méér cargo in tijden van corona op Luchthaven Oostende-Brugge

De luchthavenactiviteiten op de luchthaven aan zee liggen zo goed als stil als het op passagiersvluchten aankomt. Op een paar essentiële vluchten na zoals repatriëringsvluchten, medische vluchten, inspectievluchten voor offshore en minimale activiteiten is er verder geen vluchtverkeer met passagiers te bespeuren. Deze ongeziene crisis slaat diepe kloven in de luchtvaart als het op regulier vliegverkeer aankomt.

Cargo

Dat staat in schril contrast met de voorlopig goede cargoactiviteiten op Oostende, meestal ook met medisch materiaal en hulpgoederen. De cijfers voor de maand april zijn zéér goed. Zo nam het verhandelde volume toe van 1.846 ton in april 2019 tot

5 284 ton in april 2020. Dit betekent dat we year-to-date 83% meer volume hebben verwerkt in vergelijking met dezelfde periode van vorig jaar. Dit resultaat sluit aan bij het ijzersterke eerste kwartaal van 2020. De luchthaven verwerkte tijdens de eerste drie maanden van dit jaar bijna 10.000 ton t.o.v. de 6.500 ton vorig jaar diezelfde periode (+53%).

Corona ligt mee aan de oorzaak van de opmerkelijke stijging van het totaal vracht volume. Door het wegvallen van de intercontinentale passagiersvluchten en hun vrachtcapaciteit is er wereldwijd nood aan full-cargo capaciteit waar ook de luchthaven van Oostende in tijden van corona haar steentje kan toe bijdragen. Deze extra chartervluchten deden het volume dat verhandeld werd op de luchthaven pieken.