Maaike Cafmeyer is West-Vlaams Ambassadeur 2022

Het is voor de vijfde keer dat De Krant van West-Vlaanderen, Radio 2, Focus en WTV en het provinciebestuur op zoek gingen naar een West-Vlaming die het voorbije jaar een straffe prestatie neerzette en ‘West-Vlaanderen àdemt’ zoals juryvoorzitter Michel D’Hooghe het verwoordde.

"West-Vlaanderen in mijn erte"

Als geen ander belichaamt Maaike Cafmeyer, met roots in Torhout, de goesting en grinta van een West-Vlaming oordeelden zowel de vakjury als de lezers, kijkers en luisteraars tijdens de stemronde bij de West-Vlaamse media. “Een compliment van je eigen ‘familie’ doet altijd deugd. In Torhout of West-Vlaanderen kom ik nog altijd thuis. Voor mij is die titel echt wel speciaal.”, reageert de actrice. “Ik draag West-Vlaanderen in mijn erte, absoluut! Ik ben altijd trots geweest op West-Vlaanderen en mijn dialect. Dat no-nonsense ding van ‘doe maar geweune’. Fantastisch.” Precies haar sappig West-Vlaams die mee haar rollen in ‘Eigen Kweek’, ‘Bevergem’ en recent nog in ‘Chantal’ kleurt, zorgt voor een ongeziene authenticiteit en naturel in haar spel.

Maar Maaike Cafmeyer is ook meer dan een actrice. In september kregen zij en collega-actrice Elle-June Henrard op het Vlaams Geestelijke Gezondheidscongres de Pi2 prijs voor hun ‘geweldloze, maar krachtdadige inzet tegen het onrecht van grensoverschrijdend gedrag’.

Eerder ging de ambassadeurstitel naar Wim Lybaert (2018) en Niels Destadsbader (2019). In het coronajaar 2020 koos de jury twee laureaten: Wim Opbrouck en Saghine Lampaert als gezicht van de zorgsector. Vorig jaar ging de titel naar chocolatier Dominique Persoone.