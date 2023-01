Maaike De Vreese (N-VA) Brugse speerpunt in 2024

Vlaams parlementslid Maaike De Vreese voert in oktober volgend jaar de lijst van N-VA Brugge aan. De 38-jarige Brugse politica is meteen ambitieus en gaat voluit voor de overwinning.

Het geloof in Vlaams parlementslid Maaike De Vreese is groot binnen de Brugse afdeling van N-VA. Ze werd unaniem verkozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2024 en dat vertrouwen wil De Vreese niet beschamen. “Ik ben bijzonder dankbaar dat ik dit vertrouwen kreeg. Ik ben ook zeer gemotiveerd omdat ik mij verzekerd weet van de steun van alle Brugse N-VA-raads- en bestuursleden. Met dit team gaan we voor de overwinning!” , zegt Maaike.

Gedurfd en creatief programma

Andere bekende N-VA-gezichten zoals Pol Van Den Driessche, Ilse Coopman, Nele Caus en Geert Van Tieghem zullen een goed zichtbare plaats innemen op de lijst. Samen met jong talent beginnen ze met de opmaak van een naar eigen zeggen gedurfd en creatief programma in het belang van alle Bruggelingen. “We willen samen van Brugge een nog mooiere stad maken. Van Assebroek tot Zeebrugge”, klinkt het.