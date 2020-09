Maaike De Vreese nieuwe voorzitter N-VA Brugge

Vlaams Parlementslid en Senator Maaike De Vreese is de nieuwe voorzitter van N-VA Brugge. De criminologe Maaike De Vreese (36) woont in Sint-Michiels en is moeder van twee kinderen. In mei vorig jaar werd zij door de West-Vlamingen tot Vlaams parlementslid verkozen. Zij is daar actief in de commissies Werk en Economie, Binnenlands Bestuur en Justitie. Voorheen werkte ze op de Dienst Vreemdelingenzaken als expert migratie en daarna op het kabinet van staatssecretaris Theo Francken. Matthias Neyt (31) woont samen met zijn vriendin in Sint-Pieters en wordt Maaikes rechterhand als ondervoorzitter. Hij is productieverantwoordelijke in een groot staalbedrijf.

De interne bestuursverkiezingen waren nodig nadat voorzitter Anne Claeys om persoonlijke redenen een stapje opzij zette en ondervoorzitter Patrick Daels onlangs onverwacht overleed.

‘We hebben er een moeilijke periode op zitten door corona en het verlies van twee sterke mensen. Maar nu staan we klaar om er met dit vernieuwde team volop in te vliegen’ zegt kersvers ondervoorzitter Mathias Neyt enthousiast.

‘We staan voor enorme politieke, sociale en economische uitdagingen in Brugge. Een toeristische stad als Brugge wordt door corona dubbel zo hard getroffen.’ aldus De Vreese. ‘Als grootste Brugse oppositiepartij is er een zeer belangrijke taak voor ons weggelegd. Samen met onze gedegen gemeenteraadsleden zijn we kritisch en scherp wanneer het nodig is. Tegelijk schuiven we heel vaak constructieve ideeën en oplossingen naar voor, die soms ook worden gerealiseerd.’