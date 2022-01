Maak kennis met genomineerden Boon literatuurprijzen tijdens wandeling in Oostende

De Boon voor literatuur, de Vlaamse prijs voor de beste Nederlandstalige boeken zal dit voorjaar voor het eerst worden uitgereikt. De prijs bestaat in twee categorieën: de Boon voor fictie en non-fictie en de Boon voor kinder- en jeugdliteratuur. Een jaar lang lazen twee vakjury's in totaal 675 boeken. Ze selecteerden voor elke categorie vijftien boeken die kans maken op de hoofdprijs: 50.000 euro. Literair voorjaar Om kennis te maken met de verschillende titels pakt Toerisme Oostende vzw uit met een interactieve literaire wandeling. Zo vind je op vijftien strandcabines een beschrijving van het boek en de auteur die het schreef. Ter plaatse kan je ook een fragment uit de boeken beluisteren. "Door een klein voorsmaakje te tonen, hopen we dat we meer mensen warm kunnen maken om zelf op ontdekking te gaan”, zegt burgemeester Bart Tommelein. De routes vind je op de website. Het hele voorjaar staat in het teken van de literatuur. Zo is er naast de uitreiking van de Boon voor Literatuur ook nog Liefde tussen de Lijnen en de uitreiking van de Poëzieprijs Stad Oostende. Van 17 tot 20 maart volgt de eerste editie van FAAR, het nieuwe non-fictie boekenfestival aan zee. De winnaars worden op 24 maart 2022 bekendgemaakt in cultuurcentrum De Grote Post in Oostende.

Genomineerden Kinder- en jeugdliteratuur De eik was hier - Bibi Dumon Tak & Marije Tolman (Querido)

De Tunnel - Anna Woltz (Querido)

Een zee van liefde - Pieter Gaudesaboos (Lannoo)

Er was eens een koe - Pim Lammers & Marije Tolman (Querido)

Films die nergens draaien - Yorick Goldewijk & Yvonne Lacet (Ploegsma)

Het bamboemeisje - Edward van de Vendel & Mattias de Leeuw (Querido)

Het kleine huis bij de rivier - Selma Noort (Leopold)

Later als ik groot ben - Bette Westera & Mattias de Leeuw (Lannoo)

Lennox en de gouden sikkel - Zindzi Zevenbergen, Brian Elstak & Hedy Tjin (De Harmonie)

Mijn oma - Jan De Kinder (De Eenhoorn)

Papa is een ijsbeer - Edward van de Vendel & Saskia Halfmouw (De Eenhoorn)

Schaduw van Toet - Lida Dijkstra & Djenné Fila (Luitingh-Sijthoff)

Wat is kunst? - Ted van Lieshout (Leopold)

Witje - Paul de Moor & Kaatje Vermeire (Leopold)

Zonder titel - Erna Sassen & Martijn van der Linden (Leopold) Fictie en non-fictie A.D. - Gustaaf Peek (Querido)

De geschiedenis van mijn seksualiteit - Tobi Lakmaker (Das Mag)

De gevangenisjaren - Erdal Balci (De Geus)

De grenzeloze rivier - Mathijs Deen (Thomas Rap)

De kosmische komedie - Frank Westerman (Querido)

De Poel - Pauline de Bok (Atlas Contact)

Erasmus: dwarsdenker - Sandra Langereis (De Bezige Bij)

Ik ga leven - Lale Gül (Prometheus)

Is dit alles? - Jan Postma (Das Mag)

Jaguarman - Raoul de Jong (De Bezige Bij)

Mijn lieve gunsteling - Marieke Lucas Rijneveld (Atlas Contact)

Nieuw België - Tom Naegels (Lannoo)

Revolusi - David Van Reybrouck (De Bezige Bij)

Trofee - Gaea Schoeters (Querido)

Willem die Madoc maakte - Nico Dros (Van Oorschot)