Maak kennis met zomerbar Nuba-R in Kortrijk

Veiligheid

Ook aan veiligheid hebben de organisatoren heel wat aandacht besteed. Na de vondst van methanol in een fles wodka in de Pulobar in Izegem, laten de organisatoren niets aan het toeval over. Er is overal camerabewaking om de gasten en het personeel te kunnen controleren.

Nuba-R blijft de hele zomer open, tot en met 17 september.