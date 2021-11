Maaklab VIVES maakt van boer een nieuwe bricoleur

De boer is de nieuwe bricoleur. Dat stond deze week centraal in het maaklab van hogeschool Vives in Kortrijk.

Tijdens de zelfbouwweek leren biolandbouwers uit het hele land zelf machines bouwen. Die vernieuwde aanpak is niet alleen duurzamer, maar ook economisch voordeliger. Zo maken ze wiedbedden van oude elektrische rolstoelen. (Lees verder onder de foto)

Ergonomie

Bioboer Tuur Vangeel: "Het idee is dat we op die bedjes kunnen liggen en ondertussen kunnen plukken. Zodat we niet continu op onze knieën moeten zitten. Dat is ook elektrisch aangedreven, dus ze kunnen verder rijden over de groentebedden. Zo kunnen we ergonomischer en sneller werken. Ik hoop dat ik straks naar huis rij met een werkende machine, zodat ik die volgend jaar effectief kan gebruiken." Zo'n zelfgeknutseld wiedbed werkt op zonnepanelen en kan een hele zomer rijden zonder te moeten opladen.(Lees verder onder de foto)

De werktuigen zijn niet alleen duurzaam en ergonomisch, maar voor veel bioboeren ook gewoon noodzakelijk. Projectcoördinator Carmen Landuyt: "Bioboeren hebben vaak een eigen bedrijfstype. Vaak gaat het om een klein bedrijf met verschillende teelten, waardoor het moeilijker is om specifieke mechanisatie te vinden. Ze doen hun onkruidbestrijding ook mechanisch, niet met pesticiden en dus zoeken ze naar oplossingen voor die onkruidbestrijding."