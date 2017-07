Maakte moordverdachte vierde slachtoffer?

De verdachte van de drievoudige moord in Moere heeft wellicht ook een fotograaf in een kasteel in Sint-Amandsberg, bij Gent, van het leven beroofd, schrijft Het Nieuwsblad.

De verdachte zou onder meer geïdentificeerd zijn door een schoenafdruk die werd aangetroffen op de plaats van het misdrijf. Het 39-jarig slachttoffer was met een mes in het hart gestoken, op die manier kwamen ook zijn ex-vriendin en haar grootouders om het leven. De fotograaf zou al langer bevriend zijn geweest met het 18-jarig ex-vriendinnetje van de vermoedelijk dader. Op zijn website zouden enkele honderden foto's staan van het meisje. Het lijkt erop dat de verdachte de amateurfotograaf via het internet had bedreigd.