In Torhout is vanmorgen de aftrap gegeven van 'de Maand van de Markt'. Vanaf 1 april wordt het kopen op wekelijkse markten in de kijker gezet.

De campagne krijgt steun van de provincie West-Vlaanderen en de ondernemerscentra in onze provincie.

In de vernieuwde stadskern van Torhout slaan elke week zo’n 75 marktkramers hun tenten op. Klanten kunnen bij marktkramers een QR-code scannen of een formulier invullen en zo in de prijzen vallen. In onze provincie nemen 46 steden en gemeenten deel aan de actie.